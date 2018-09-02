بالفيديو.. لحظة إحباط محاولة تهريب فتاة إلى تركيا داخل حقيبة سفر

أنقرة(صدى):

تمكنت أجهزة الأمن التركية من إحباط عملية تهريب فتاة إلى داخل تركيا بإخفائها داخل حقيبة سفر، وذلك عبر معبر سارب على الحدود التركية – الجورجية.

وتفصيلا؛ وصلت إحدى السيدات الأجنبيات إلى المعبر وهي تسحب حقيبة كبيرة وترغب في الدخول بها إلى تركيا، وفي أثناء إنهاء إجراءات الدخول اشتبه رجال الأمن في الحقيبة فقاموا بفتحها ليفاجؤوا بوجود فتاة بداخلها.

وأبان مقطع فيديو لحظة فتح رجال الأمن الأتراك حقيبة تم الاشتباه فيها، ليتم اكتشاف وجود فتاة متكومة بداخلها.

يجدر الإشارة إلى أن واقعتين مشابهتين حدثتا في عامي 2015 و2017، عندما ألقت السلطات التركية القبض على الفتاتين بداخل حقيبتين كبيرتين، في محاولة منهما للتسلل عبر الحدود.