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بالصور.. مدرسة بالأفلاج تقدم جوال هدية لأول طالب وصل باكرًا

بالصور.. مدرسة بالأفلاج تقدم جوال هدية لأول طالب وصل باكرًا
حمود العنزي (صدى):

قدمت إدارة مدرسة ” متوسطة أحد ” في محافظة الأفلاج لأول طالب وصل إلى المدرسة اليوم الأحد جهاز جوال، تقديراً لحرصه على الحضور باكرًا.

وحضر ولي أمر الطالب لحظة التكريم وتسليم الهدية للطالب، كما تم تقديم عدد من الهدايا والجوائز لعدد من الطلاب الذين شاركوا في المسابقات التي قُدمت خلال حفل استقبال الطلاب في أول يوم من العام الدراسي الجديد.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1581 ] نشر منذ 5 ساعات

جزاكي الله كل خير

[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يعطيك العافية

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