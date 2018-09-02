حريق في مستشفى الثغر بجدة ونقل 7 حالات تنويم إلى المستشفيات

نايف السالم(صدى):

نشب، اليوم الأحد، حريق محدود في مبنى مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، ما أدى إلى التأثير سلبًا على الجهد الكهربائي في مستشفى الثغر بجدة.

وتفصيلًا، كشف المديرية في بيان لها، أن الحريق اندلع صباح اليوم نتيجة تماس في ” الدينامو ” الخاص بأحد أجهزة التكييف، ما أسفر عن انتشار رائحة الدخان بالمبنى وسطح مبنى الإدارة وكذلك التأثير سلبًا على الجهد الكهربائي داخل مستشفى الثغر بجدة.

وأشارت، إلى أنها رفعت درجة التأهب حرصا على سلامة الأرواح والممتلكات، وبالفعل تم إخلاء المرضى المنومين بقسم الأطفال احترازًا والتأكد أن ألسنة الدخان لم تصل إلى الأقسام الداخلية بالمستشفى.

وأكدت أنه تمت السيطرة على الحريق، كما تم نقل حالتين من قسم الطوارئ عناية مركزة إلى طوارئ مستشفى الملك عبد العزيز، وكذلك نقل 4 حالات من وحدة العناية المركزة للمواليد إلى مستشفى شرق جدة، ونقل حالة واحدة أطفال حرجة لمستشفى العزيزية.