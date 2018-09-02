قانوني عن رفع طبيب دعوى ضد مدير قروب ” واتساب ” : سترتد عليه

نايف السالم(صدى):

أوضح قانوني، أن دخول أحد الأطباء في قروب على تطبيق ” واتساب ” دون علمه، قضية تافهة بكل ما تعنيه الكلمة، وإذا صح أنه سيرفع قضية على صاحب القروب فإنها ستضيع وقت المحكمة والقاضي وكاتب الضبط والمدعى عليه مدير القروب.

وأكد القانوني، أن الحيثيات التي أوردها الطبيب لا تدين مدير القروب، بل سترتد عليه ويصبح هو المطالب إذا أنه لم يخرج من القروب فورًا بل ظل فيه 24 ساعة كاملة، كما أنه قرأ الرسائل وصنفها وهو ما يتعارض مع ادعائه بأن القروب أضاع وقته.

وقال القانوني : ” واستمراره بالقروب كل هذه الساعات يُعد قبولا ضمنيت من جهته بالإنضمام للمجموعة ويدحض أي إدعاء مغاير يحاول تصويره ” .

أما عن عبارة ” لا أرغب الإضافة بأي قروب ” المكتوبة في حالته على التطبيق؛ أشار القانوني إلى أنها لا توثق أي تهمه ضد مدير القروب لأن هناك قروبات يتم إنشاؤها بشكل خاطئ خاصة بهذا التوقيت أيام المعايدة.

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