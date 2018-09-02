منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لــ 75 مواطناً لتبرعهم بالدم 10 مرات

الرياض(صدى):

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 75 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

والمتبرعون هم : الرائد / جلوي عطاالله المطيري, الرئيس رقباء / منير محمد البقمي, العريف / سعيد علي الأحمري, الجندي أول / حمد سالم الرشيدي, سعود عبدالله القحطاني, مبارك علي الشهراني, عبدالعزيز صالح العزام, سلمان محمد نظمي, سعد غالي العتيبي, تركي عبدالله السبيعي, عمر عبداللطيف كردي, وائل محمد الماجد, علي فالح العتيبي, العقيد / فهد محمد العشري, الرقيب / سالم سعيد القرني, الرقيب أول / محمد سعيد القحطاني, المقدم / وليد محمد المزيد, النقيب / تميم عبدالله الدوسري, النقيب / محمد عبدالكريم بن عيبان, النقيب / نواف فهد الحمود, الوكيل رقيب / شايع محمد القحطاني, الوكيل الرقيب / بندر عمر الحربي, الرقيب / هلال زيين الحربي, العريف / عبدالله كريم العنزي, الجندي أول / فالح هادي القحطاني, سلطان سالم الغميز, متعب عزو العنزي, محمد ناصر العبدالكريم, مرعي حسين العنزي, عقيل كريم الشمري, سلوى حسن عاشور, سعد قاسم العنزي, خالد سلطان الشهراني, موفق سالم الينبعاوي, طالب فرج المحمدي, محمد بخيث الجهني, هاني لافي الصاعدي, أحمد عدنان بساطي, الحسن محمد عبدالجواد, عمار مطر الأحمدي, سالم عبدالمعطي الحربي, نايف عبدربه الجهني, باسل صالح المسعود, أنس أحمد مهندس, قينان عبدالله الغامدي, فهد عبدالكريم المسلم, مسى حميد البناقي, محمد حسن المقعدي, عبده علي مهجري, مسفر محمد اليامي, الرقيب أول / محمد إبراهيم الحارثي, الرقيب أول / صالح محمد الزهراني, صالح محمد الجويسر, ناصر سعد السهلي, عبدالله فارع العتيبي, محمد راشد التميمي, أحمد عبدالله الشهري, موسى حمود الظافر, عبدالرحمن عيد الزهراني, محمد سعيد اليامي, المقدم / حمود سعد القحطاني, المقدم / سطام سعود الشريف, المقدم / عبدالواحد صالح الرسيني, الرائد / أحمد محمد التركي, النقيب / ناصر فيصل القحطاني, الملازم أول / خالد سعيد الروقي, الرقيب / أحمد سعيد آل سبيت, الوكيل رقيب / عامر أحمد الشهري, الوكيل رقيب / صليهم محمد السهلي, فهد عبدالرحمن غنام, سويلم شمروخ العميري, عبدالحميد حسين الزهراني, زياد عبدالله العتيبي, سلطان فلاح الحربي, محمد سليمان الصائغ.