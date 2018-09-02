بالفيديو: حيلة ماكرة لمحل يبيع الأسماك لتبدو طازجه.. وهكذا خدع ذبائنه!

خالد الظفيري(صدى):

قام محل لبيع الأسماك في الكويت بخداع زبائنه لتبدو طازجة، وذلك عن طريق وضع أغطية على هيئة أعين على عيونها لتبدو طازجة.

وتمكنت سيدة كويتية من اكتشاف حيلة المحل ووثقت مقطع فيديو للواقعة، مبينة أنها وجدت أن المحل يضع للسمك ” أعينا ً ” من البلاستيك لتظهر للزبون طازجة، وبعد إزالة القطعة البلاستيكية يظهر اللون الحقيقي لعيون السمك الذي يكشف أنها ليست طازجة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت المقطع على نطاق واسع، مطالبين بتشديد الرقابة على هذه المحلات والأسواق.

وذكرت مصادر أن وزارة التجارة قامت بإغلاق المحل وفتحت تحقيقاً في الواقعة.