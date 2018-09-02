عمادة تقنية المعلومات بجامعة أم القرى تطلق خدمة الحجوزات والمواعيد إلكترونياً

مكة المكرمة(صدى):

أطلقت عمادة تقنية المعلومات بجامعة أم القرى اليوم خدمة الحجوزات والمواعيد إلكترونياً لمنسوبي الجامعة كأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والمراجعين الخارجيين من الزوار وذلك ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية التي تسعى العمادة إلى تطويرها وأتمتها في ضوء خطة الجامعة لمواكبة رؤية المملكة 2030 نحو الحوكمة الإلكترونية وتنطلق من سياق التطوير التقني لمنظومة العمل الإداري والأكاديمي بجامعة أم القرى.

ويتسع نطاق خدمة الحجوزات والمواعيد ليشمل جميع جهات الجامعة فعبرها تستطيع كل جهة إتاحة الخدمات التي تقدمها كمواعيد حجز القاعات الخاصة بها والمعامل وغيرها من الاختصاصات التابعة لكل جهة بالجامعة.

وللاستفادة من خدمة المواعيد والحجوزات: الدخول إلى خدمة ” موقعي ” تحت قائمة الأنظمة المساندة.