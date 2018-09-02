مدير ⁧‫تعليم عفيف‬⁩ يٌدشن أسطول حافلات ⁧‫النقل المدرسي‬⁩ ويقوم بجوله على الحافلات

سامي المجيدير(صدى):

دشن مدير التعليم بعفيف الأستاذ سعيد الزهراني صباح اليوم الاحد اسطول الحافلات المدرسية بالتعاون مع شركة تطوير وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية وعدد من رؤساء الاقسام الادارية والتعليمية حيث قام الزهراني ومرافقيه بتوزيع الهدايا والورود على الاهالي امام مبنى إدارة التعليم ثم اطلاع على عدد من الحافلات ومستوى السلامة الامنة فيها من خلال شرح لرئيس قسم خدمات الطلاب الاستاذ فيصل فوزان ومندوب شركة تطوير عناد بن تركي بعد ذلك اخذ ومرافقيه جوله على الحافلة في شوارع المحافظه وفيما سّهل مرور عفيف حركة انسيابية الحافلات وذلك نتشار فرق الدوريات في التقاطعات والاشارات المرورية وعمل على توجييها ميدانياً رئيس السير في مرور عفيف رقيب أول عبدالله صعفق العتيبي .