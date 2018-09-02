” الزكاة والدخل ” توضح كيفية تطبيق القيمة المضافة على الكتب في المدارس
تفاعلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مع سؤال مواطن عن كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الكتب والزي في المدارس، حيث قال فيه ” السلام عليكم.. هل الكتب والزي في المدارس عليها ضريبة للسعوديين؟ ”
وردت الهيئة قائلة : عليكم السلام عزيزي العميل، بناء على الأمر الملكي الكريم ستتحمل الدولة قيمة الضريبة المضافة للمواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الاهلي الخاص ويشمل ذلك الرسوم المدرسية ومقابل الكتب.
وأضافت : عزيزي العميل،تخضع الكتب لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعها من قبل منشأة مسجلة في النظام لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
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