” الزكاة والدخل ” توضح كيفية تطبيق القيمة المضافة على الكتب في المدارس

نايف السالم(صدى):

تفاعلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مع سؤال مواطن عن كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الكتب والزي في المدارس، حيث قال فيه ” السلام عليكم.. هل الكتب والزي في المدارس عليها ضريبة للسعوديين؟ ”

وردت الهيئة قائلة : عليكم السلام عزيزي العميل، بناء على الأمر الملكي الكريم ستتحمل الدولة قيمة الضريبة المضافة للمواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الاهلي الخاص ويشمل ذلك الرسوم المدرسية ومقابل الكتب.

وأضافت : عزيزي العميل،تخضع الكتب لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعها من قبل منشأة مسجلة في النظام لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.