نتائج الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

طلال الغامدي(صدى):

صادقت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، على الاستقالة التي تقدم بها رئيس الاتحاد الدكتور عادل عزت من رئاسة مجلس الإدارة، واستلام الأستاذ نواف التمياط مسؤولية تسيير أعمال الاتحاد خلفًا له لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وشهد الاجتماع الموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف حيث جاء التشكيل على النحو التالي:

لجنة الانتخابات:

1- المستشار القانوني الدكتور عبدالعزيز الرشود (رئيسًا).

2- المستشار القانوني الدكتور عبدالعزيز الفضيل (عضوًا).

3- المستشار القانوني الأستاذ عبدالله الحارثي (عضوًا).

4- الأستاذ محمد الموسى (عضوًا).

لجنة الاستئناف:

1- المستشار القانوني الأستاذ ناصر الصقير (رئيسًا).

2- المستشار القانوني الأستاذ خالد الرميان (عضوًا).

3- المستشار القانوني الأستاذ نايف الجارالله (عضوًا).

كما تم الموافقة على تعديلات النظام الأساسا للاتحاد، وتعديل لائحة الانتخابات بالإضافة إلى المصادقة على التقرير المالي للعام 2017، واعتماد الميزانية التقديرية لموسم 2018-2019.