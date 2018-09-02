” التجارة ” توضح الحالات التي تخرج فيها المركبة من الضمان

نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، الحالات التي تخرج فيها المركبة من الضمان.

وجاء ذلك ردًا على سؤال مواطن قال فيه : السلام عليكم ‘ عندي استفسار بسيط بخصوص تغير زيت السيارة والتشيك خارج الوكاله هل يخرجني من ضمان السيارة ؟.

وردت الوزارة قائلة : عليكم السلام ، لا تخرج المركبة من الضمان في حال تم عمل الصيانة في المراكز التي يمكنها العمل على نقاط الصيانة التي تطلبها الشركة الصانعة ” كتيب المالك ” للمزيد من المعلومات ، تفضل بقراءة دليل حقوق المستهلك :