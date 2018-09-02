” السديري ” يكشف مصيبة المصائب في حياتنا

حمود العنزي (صدى):

كشف الكاتب مشعل السديري، عن مصيبة المصائب التي نعاني منها في حياتنا وهي محاولة البعض تكريس ثقافة ” الخرافة ” في العقول والوجدان.

وضرب ” السديري ” مثلًا في ذلك الأمر قائلًا : ” سأضرب لكم مثلاً بداعية فطحل لا يشق له غبار، حيث يروي على رؤوس الأشهاد ما قاله إمامه الشعبي: كان لي صديق من الجن يزورني فلا أراه، فهو يأتيني من الجدار ويغيب في الجدار، وكان يحب أن يأكل الرز فأطبخه له، وشاهد الرز وهو يطير في الهواء ثم يختفي، ويبدو أنه دخل في فم الجنّي الذي لا أراه ” .

وأكد الكاتب في مقاله المنشور في صحيفة ” الشرق الأوسط ” أن ثقافة الواقع المتحضر تؤكد ذلك فعلاً، حيث أوضحت أنه قريباً لن يحتاج بشر إلى تناول الطعام بأيديهم؛ إذ سيكون الغذاء قادراً على التحليق في الهواء بالقرب من أفواهنا، بعد أن اكتشفت مجموعة من الباحثين في جامعة ساسكس إمكانية ضبط الموجات الصوتية العالية التردد لجعل الأطعمة اللذيذة قادرة على الطفو، على ألا يكون الطعام أكبر من حبة البازلاء.