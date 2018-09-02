بالفيديو .. سما المصري : حنان ترك ستخلع الحجاب قريبًا

أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الفنانة الاستعراضية سما المصري، كل الفنانات اللواتي قررن العودة للفن وخلع الحجاب بعد ارتدائه في مقطع فيديو تتوقع فيه أن تخلع الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، الحجاب أسوة بما فعلته أخيرًا مواطنتها الفنانة حلا شيحة.

وقالت المصري : كيف يقررن ارتداء الحجاب، ثم الحديث عن إغراء الشيطان لهن بدخول الفن، ثم العودة إليه مرة أخرى، هو الشيطان مش عيب لما يضحك عليكن كل شوية كده.

وأضافت: أعلن من الآن أن حنان ترك ستخلع الحجاب قريبًا، ولما ده يحصل هبقى أقول ليه خلعته، وإيه الأسباب اللي دعتني لإعلان هذا الأمر حاليًا.