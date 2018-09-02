الأمير محمد بن عبدالرحمن يكرّم الطلاب المتدربين في مشروع قطار الرياض

سعيد العجل(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض بالنيابة، حفل تكريم الطلاب المشاركين في برنامج التدريب الصيفي ضمن مشروع النقل العام بمدينة الرياض للعام 1439هـ الذي نظمته الهيئة اليوم بقصر طويق في حي السفارات، واشتمل على تكريم 149 طالباً وطالبة ينتمون إلى 11 جامعة سعودية، شاركوا في البرنامج لهذا العام.

وعبّر سموّه، عن بالغ الشكر لله عز وجل، على ما أسبغ به على هذه البلاد المباركة من جوده وفضله، مقدماً سموّه الشكر والثناء، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي العهد الأمين ، ولسمو رئيس مجلس الهيئة – حفظهم الله -، على ما يحظى به المشروع من دعم ورعاية.

كما أشاد سمو الأمير محمد بن عبد الرحمن، بالتعاون المثمر بين هيئة تطوير مدينة الرياض والجامعات السعودية في برامج التدريب ضمن المشروع، والتي تهدف إلى توطين الخبرة والمعرفة واستقطاب الكوادر المتخصصة في مختلف مجالات واختصاصات المشروع، مثنياً سموّه على جهود الهيئة، في تنفيذ وإنجاز المشروع بأيدي سعودية متخصصة.

وتنطلق برامج التدريب ضمن مشروع النقل العام، من حرص الهيئة، على تعظيم عوائد الوطن من احتضانه لهذا المشروع العملاق، في العديد من الجوانب والقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها توطين الخبرة والمعرفة في قطاع النقل العام لدى الشباب السعودي، عبر استقطاب الكوادر المتخصصة في مختلف مجالات واختصاصات المشروع، وتدريبهم على رأس العمل، وإشراكهم في مختلف أعمال المشروع مع نظرائهم من الخبراء والمختصين في الائتلافات العالمية المنفذة للمشروع.

وقد بلغ عدد المتدربين ضمن البرنامج لهذا العام 149 متدرباً ومتدربة، ينتمون إلى 11 جامعة سعودية هي: جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جامعة الأمير سلطان، جامعة الفيصل، جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، جامعة المجمعة، جامعة القصيم، جامعة اليمامة، جامعة الطائف، جامعة دار العلوم، وذلك في سبعة تخصصات علمية: هي: الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية، الهندسة المعمارية، الهندسة الكيميائية، العمارة وعلوم بناء، هندسة الإنشاء والتشييد.

وتوزعت محاور التدريب في البرنامج، بين مختلف أعمال المشروع، وفي كافة مواقعه، وشملت محاور: إدارة المشاريع الكبرى، إدارة الإنشاءات، التصميم، أنظمة القطارات والتحكم، التشغيل والصيانة، إدارة المخاطر، قواعد الصحة والسلامة، مراقبة الجودة، الكفاءة الشخصية والفعالية، التوعية الثقافية.

وتضمن برنامج التدريب الصيفي لعام 1439هـ تنظيم زيارات ميدانية لمجموعات من المتدربين إلى ستة دول حول العالم شملت: (إيطاليا، الدنمارك، بريطانيا، فرنسا، هولندا، أسبانيا) لتدريب الطلاب داخل المصانع التي يجري فيها تصنيع العديد من عناصر المشروع، مثل: عربات القطارات، والنظم والتقنيات الحديثة، في الوقت الذي تلقى فيه مجموعة من الطلاب، التدريب على قيادة عربات القطار في بلدان المنشأ وفي مدينة الرياض.

ويأتي برنامج التدريب الصيفي الذي استقطب منذ انطلاقته قبل أربعة أعوام، 392 طالباً وطالبة ينتمون إلى 15 جامعة سعودية، ضمن مجموعة من البرامج المماثلة التي أطلقتها الهيئة بالشراكة مع الجامعات السعودية والأجهزة ذات العلاقة، لتعزيز جوانب نقل التقنية وتوطين الخبرة في المشروع.

وشهد حفل برنامج التدريب الصيفي لعام 1439هـ، الذي حضره أولياء أمور الطلاب المتدربين وأفراد من عائلاتهم، عرض فيلم وثائقي قصير تناول مسيرة برنامج التدريب الصيفي في مشروع النقل العام بمدينة الرياض، وما اشتمل عليه البرنامج من لقاءات ومحاضرات وزيارات ميدانية وأنشطة نظرية وتطبيقية، بعدها تفضل سمو نائب رئيس مجلس الهيئة، بتسليم الشهادات للطلاب المشاركين في البرنامج للعام 1439هـ.