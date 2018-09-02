نوري شاهين يكشف السبب وراء توقيعه لـ فيردر بريمن

ماجد محمد(صدى):

أوضح لاعب الوسط التركي الدولي السابق، نوري شاهين، أن السبب وراء انضمامه لفريق فيردر بريمن، هو رغبته في اللعب بالمراكز المتقدمة في الدوري الألماني.

جاءت تصريحاته خلال مراسم تقديمه في بريمن، حيث أكد أنه لم يكن لينتقل إلى الفريق الألماني إذا كان هدفه هو مجرد الجلوس على مقاعد البدلاء، مضيفًا : ” إنهاء الموسم قرب قمة جدول الترتيب سيكون محصلة رائعة ” .

يذكر أن شاهين كان قد رحل عن بوروسيا دورتموند، للانضمام إلى صفوف فيردر بريمن أمس الأول الجمعة، إلا أنه لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة ولكن وسائل الإعلام قدرتها بمليون يورو.