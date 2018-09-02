مدرسة تنقلب رأسا على عقب للبحث عن طفل

نايف السالم(صدى):

انقلبت مدرسة ابتدائية بالشرائع، اليوم الأحد، رأسًا على عقب بعد حضور شقيق طالب ليأخذ أخيه من المدرسة لكنه لم يجده في أي من فصولها.

وكانت المدرسة المذكورة في مخطط 2 بالشرائع، حيث حضر إليها شاب قبل ظهر اليوم مطالبًا بأخذ شقيقه الذي يدرس بالصف الثاني، إلا أنه لم يجده في كافة فصول المدرسة، ما تسبب في حالة من الإرباك للمعلمين.

وأكد الشاب أنه كان يحضر شقيقه إلى المدرسة طوال العام الماضي كما أنا هو من أوصله صباح اليوم إليها، حتى أن إدارة المدرسة بحثت عنه في السجلات لكنها لم تجد اسمه.

وتواصل ولي الأمر هاتفيًا مع المدرسة وأكد وجود الابن داخلها، إلا أن أحد المعلمين اقترح البحث عن الطالب في مدرسة أخرى قريبة حتى اقتنع الشاب ووافق على الاقتراح.

واعتذر الشاب تليفونيًا للمدرسة بعد نحو ساعة من الواقعة، إذا وجد أخيه في مدرسة أخرى في مخطط 4 بالشرائع.