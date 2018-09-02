سيارة آبل ذاتية القيادة تواجه أول حادث مروري

أميرة خالد(صدى):

قامت آبل باﻹبلاغ عن أول حادث ضمن برنامجها السري للسيارات ذاتية القيادة، وهو ما لم ينتج عنه تأذي أي شخص.

حدث ذلك عبر إصطدام سيارة من طراز لكزس ذات نظام آبل للقيادة الذاتية بسيارة نيسان ليف، بينما كانت اللكزس الخاصة بآبل تنتقل إلى الطريق السريع، وهو ما أدى ﻹصطدام السيارة بطراز ليف، رغم أن سائق نيسان كان يسير بسرعة 24 كم/س فقط، ولكن عانت كلا السيارتين عدة أضرار.

يُذكر أن آبل تعمل على تقنيات السيارات ذاتية القيادة منذ عدة أعوام، حيث حمل المشروع اسم “بروجكت تيتان”، وبينما سعت الشركة في البداية لصنع سيارة خاصة بها، تم تغيير الهدف لصنع منصة قيادة ذاتية فقط، مع وجود شائعات باستهداف الشركة لخدمات نقل الركاب.

ولكن المحلل مينج تشي كو، والذي يُعد مقرباً من موردي آبل، أعلن مؤخراً أنه يتوقع الكشف عن سيارة آبل بين عامي 2023 إلى 2025، خاصة بعد عودة دوج فيلد، أحد كبار مهندسي الشركة، من تيسلا إلى آبل مرة أخرى.

هذا وتمتلك آبل العديد من السيارات ذاتية القيادة الاختبارية على طرق ولاية كاليفورنيا، وسوف تستمر هذه السيارات بالزيادة مع إقتراب التفاحة من تقديم سيارة إنتاجية حقيقية.