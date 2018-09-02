” المواصفات ” ترد على مزاعم إخفاءها لنتائج اختبارات بعض المكيفات

علي القحطاني(صدى):

أكدت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، أنها رصدت ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم ومعلومات مغلوطة حول إخفاءها لنتائج اختبارات بعض المكيفات غير المطابقة للمواصفات القياسية.

وأعربت الهيئة في بيان لها، عن رفضها لتلك المزاعم وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكدة على تنفيذها للمهام المناطة بها وفق تنظيمها وبالتنسيق مع الجهات الرقابية بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وبشكل دوري؛ للتأكد من مطابقة أي منتج يحمل ملصق كفاءة الطاقة وسحب عينات عشوائية من خلال المنافذ الجمركية والمصانع المحلية والمستودعات ومنافذ البيع، ثم اختبارها في مختبراتها المرجعية المعتمدة وفق إجراءات الاعتماد الدولية.

وأضافت أنه في حال اكتشاف فشل تلك العينات وعدم تحقيقها لمتطلبات مواصفات كفاءة الطاقة يتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المخالف والعمل على استدعاء تلك المنتجات من الأسواق.

وأوضحت لجميع المستهلكين، أن إجراءات الترخيص باستعمال بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات تتم من خلال نظام إلكتروني لتسجيل تلك المنتجات بالهيئة، حيث يتقدم الصانع أو المورد بالوثائق الفنية للمنتج واختبار عينة ممثلة للإنتاج أو التصميم قبل البدء بمرحلة الإنتاج من مختبرات مقبولة لدى الهيئة وتحقيق جميع المتطلبات الفنية لمواصفات كفاءة الطاقة، مع استمرار مسؤولية الصانع أو المورد بالتحقق من استيفاء جميع المتطلبات في مرحلة التصميم أو الإنتاج وأثناء عرضها في الأسواق وفق اللائحة الفنية لكفاءة الطاقة ونظام مكافحة الغش التجاري.