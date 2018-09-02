تدخل جراحي ينهي معاناة مريضة من تشوه في إبهام القدم

بريدة(صدى):

نجح بفضل الله أطباء العظام في مستشفى بريدة المركزي في إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 27 عاماً تشكو من تشوه وآلام شديدة في إبهام القدم اليمنى يدعى ” الإبهام الأفحج” يعيقها عن ارتداء الأحذية والمشي بصورة طبيعية ، حيث حضرت إلى العيادة محولة من أحد المراكز الصحية وهي تعاني آلام شديدة مزمنة في إبهام القدم اليمنى منذ عدة سنوات، وبعد إجراء الفحوصات الطبية لها تبين وجود تشوه وإنحناء في إبهام القدم اليمنى بما يسمى الإبهام الأفحج .

وقرر الفريق المعالج إجراء تدخل جراحي حيث تم إجراء قطع عظم تصحيحي وتحرير الأنسجة الرخوة واستعدال انحناء الأصبع بشكل مستقيم وتثبيته، وبعدها تمكنت المريضة من المشي على قدمها وإرتداء الأحذية بدون أي آلام ولله الحمد .