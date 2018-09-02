وظائف شاغرة على درجتي ” معيد ومحاضر ” بجامعة الأميرة نورة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، باب التقديم على عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من الأحد 2/ 9/ 2018م، حتى نهاية يوم الخميس 13/ 9/ 2018م.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف متاحة على درجتي ” معيد، ومحاضر ” للتخصصات الصحية وكلية الهندسة وكلية التصاميم للعام الجامعي 1439هـ 1440هـ.

وأشارت إلى أنه سيتم استبعاد طلب الوظيفة في الحالات الآتية ” عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة، وعدم إرفاق المستندات المطلوبة، أو عدم انطباق شروط الوظيفة، أو عدم استكمال البيانات المسجلة “.

ولفتت إلى أنه يمكن للمتقدمة تعديل وتحديث البيانات والمستندات أثناء فترة التقديم، ولا يقبل إرفاق أي مستندات بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم، على أن تتحمل المتقدمة مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة.

كما أضافت أنه لمعرفة تفاصيل الوظائف من خلال الرابط التالي هنا، وفي حالة وجود أي استفسار يمكن التواصل مع فريق وحدة التوظيف على البريد الإلكتروني * [email protected]، أو عبر الهواتف الآتية: 8243125/ 8243069/8243049