بالفيديو والصور.. جدة تشهد أول سباق سيارات نسائي بالمملكة

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة جدة، أمس السبت، أول سباق سيارات ” كارتينغ ” نسائي من نوعه في المملكة، والذي أقامته الهيئة العامة للرياضة، ممثلة في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وشهد السباق، تنافس عشر متسابقات على جوائز بقيمة 10000 ريال، حيث أعربت المهندسة أسيل الحمد، عضو مجلس إدارة اتحاد السيارات والدراجات النارية، وممثلة المملكة لرياضة السيارات النسائية، عن سعادتها بإقامة سباق سيارات ” كارتينغ ” نسائي لأول مرة بالمملكة، وذلك بعد تصفيات البطولة التي وجدت إقبالًا واسعًا من قِبل السائقات السعوديات.

وبيّنت ” الحمد ” ، أن تصفيات المسابقة مرت بمرحلتين، الأولى كانت بشهر يوليو، وتم اختيار 20 متسابقة من اللاتي حققن أفضل توقيت، وانتهت الجولة يوم 30 يوليو بتأهل 5 متسابقات للجولة النهائية.

وتابعت: ” وبموجبه، تم اختيار 20 متسابقة من اللاتي حققن أسرع توقيت خلال شهر أغسطس، لتنتهي الجولة بتأهل 5 متسابقات للجولة النهائية يوم 26 أغسطس، ليصبح مجموعهن 10 متسابقات ” .

فيما أشارت ممثلة المملكة لرياضة السيارات النسائية، إلى أن هذه البطولة تعد بداية مستقبل رياضة السيارات للنساء بالمملكة، وذلك في ظل توجه الهيئة العامة للرياضة ودعمها للرياضة النسائية، مضيفة: ” إن ما تحظى به الرياضة اليوم بالمملكة، هو تأكيد على دعم حكومتنا الغالية وتمكين المرأة السعودية في مختلف المجالات ” .