الدفاع المدني بالشرقية يباشر حريقا اندلع في مبنى النيابة العامة

الدمام(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، بأنه عند الساعة الثانية من ظهر اليوم الأحد 22 / 12 / 1439هـ .

باشرت فرق الدفاع المدني حريقاً في تكسيات واجهات المبنى الخارجية للنيابة العامة، بمدينة الدمام، والمكون من مبنيين متصلة لأكثر من تسعة أدوار حيث تمت السيطرة على الحريق دون إصابة أحد ولله الحمد.

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