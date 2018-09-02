بالصور.. واقعة حزينة تحول حياة شاب بالأحساء من معادٍ للحيوانات إلى منقذهم

نايف السالم(صدى):

تسببت قصة حزينة في تحويل حياة الشاب، عبد الرحيم عبد الهادي بوعريش، من الأحساء، من العداء القوي للحيوانات والتفنن في إيذائهم إلى منقذهم والألفة بينه وبينهم؛ حيث خرجت المنحة والرحمة من قلب الألم والقسوة بعد واقعة أليمة تعرض لها.

وكانت قطة هي السبب في هذا التحول الكبير في حياة الشاب: ” كنت أقوم بتحريض كلبي المدرب على إيذاء القطط، وفي إحدى المرات وكعادتي، قمت بتحريض كلبي على إيذاء قطة وافتراسها، وفوجئت بإخباري أن خلف تلك الصخرة قططا صغيرة، فقدت أمها بسبب تصرفي وتحريضي للكلب بالهجوم على القطط، حينها تأثرت جداً، مما دعاني إلى التفكير طويلا. ”

وأصبح الشاب يمتلك مزرعة خاصة يرعى فيها الحيوانات واحتضانها وحمايتها من الإيذاء، حاملاً راية الرفق بالحيوان، ورسالة يبثها عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي: ” أنا مربي كلاب، وخلال الأربع سنوات الماضية قمت بعمليات إنقاذ لآلاف الحيوانات، عبر اشتراكي في قناة لتوثيق حالات الإنقاذ وإرسال رسائل الرفق بالحيوان، ولدي آلاف المتابعين، ودائماً ما تنهال عليّ العديد من البلاغات عن كلاب مصدومة أو قطط مريضة أو حيوانات مسممة. ”

وأكد قائلًا: ” قمت بالتواصل مع جمعيات الرفق بالحيوان والأمانات لإيقاف تسميم الكلاب، وإيجاد بدائل أكثر إنسانية من تسميمها، كما أقوم بإرسال رسائل للمجتمع من خلال مشاركتي في المهرجانات وفعاليات وزارة الزراعة للحديث عن رعاية الحيوانات والرفق بها، وسأحاول التوجه إلى كافة الجهات الرسمية للحفاظ على الحيوانات لأهميتها في التوازن البيئي ولإيجاد طرق لحمايتها من بطش الإنسان. ”