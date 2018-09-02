وكيل إمارة الشمالية يتفقد عددا من مدارس عرعر

محمد السعران(صدى):

تفقد وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية المكلف محمد بن سلطان بن جريس اليوم , عدداً من المدارس في مدينة عرعر، واطلع على جهود الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة مع بداية العام الدراسي الجديد , وذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبد العزيز أمير المنطقة.

والتقى وكيل الإمارة خلال جولته مديري المدارس والمعلمين وأبنائه الطلاب, كما اطلع على الاستعدادات التي أعدتها المدارس لاستقبال العام الدراسي .

واستهل جولته التفقدية بزيارة مدرسة ثانوية الملك سعود حيث تجول في أرجاء المدرسة واطلع على النشاط الثقافي والاجتماعي والعلمي الذي تقوم به المدرسة من خلال العرض المقدم من قائد المدرسة المتضمن شرحاً تفصيليا عن برامج اليوم الدراسي الأول، كما التقى أبناءه الطلاب وأوصاهم بالحرص وحثهم على مواصلة الجد والاجتهاد لنيل الدرجات العليا لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

بعد ذلك توجه بن جريس إلى مدرسة محمد بن عبدالوهاب الابتدائية وتجول في الفصول الدراسية والتقى بالمعلمين واستمع لنبذة عن استعداداتهم في أول يوم دراسي والخطط الدراسية للعام الدراسي .

من جهته، نقل وكيل الإمارة توجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية التي تتضمن مضاعفة الجهود وتقديم كل ما يخدم العملية التعليمية، والتأكيد على ضرورة البداية الجادة في أول أيام الفصل الدراسي، كونها مؤشراً قوياً على نجاح الاستعداد العام الدراسي الجديد ، والانضباط في العمل والحرص على تحقيق المستوى الأعلى لإنجاح عمليتي التعليم والتعلم، وتفعيل إستراتيجيات التدريس الحديثة التي ترتكز على التعلم النشط واستثمار التقنية في التدريس مما يسهم في رفع مستوى الطلاب والطالبات وزيادة الدافعية لديهم، راجياً التوفيق من الله تعالى للجميع.