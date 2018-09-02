” جبل اللوز ” .. أعلى قمة جبلية في مدينة نيوم

نايف السالم(صدى):

تحظى مدينة ” نيوم ” الاستثمارية، بكونها يوجد بها أعلى قمة جبلية في منطقة شمال غرب المملكة، والتي تتمثل في ” جبل اللوز ” ، حيث تصل أعلى نقطة في الجبل إلى ما يقرب من 2785م ارتفاعًا عن مستوى البحر.

ويعد ” جبل اللوز ” بمدينة نيوم، من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة ” حسمى ” ، التي تعد جبالها امتدادًا لجبال السروات، ويبعد نحو 200 كم غرب مدينة تبوك، وتعود تسميته بهذا الاسم، نظرًا لوجود شجر اللوز به قديمًا.

وتحتوي المنطقة التي يوجد بها الجبل، على الرسوم الصخرية التي يعود تاريخها إلى حوالي 10.000 سنة قبل الميلاد، فضلًا عن النقوش القديمة والكتابات الإسلامية، إلى جانب أطلال لمستوطنات يرجع تاريخها إلى ما قبل الإسلام.

علاوة على ذلك، يتميز ” جبل اللوز ” بغطاء نباتي صحراوي متنوع، وتضاريس جبلية مختلفة، مما جعله يكون بيئة صحراوية لكثير من الحيوانات والطيور البرية التي تعيش في تلك المنطقة.

وكل هذا منح الجبل شهرة كبيرة كموقع سياحي شتوي بالمنطقة، فبالإضافة لعلوه الشاهق، تتساقط الثلوج عليه في موسم الشتاء، وتتراوح متوسط درجة الحرارة فيه خلال فصل الصيف ما بين 17 و 30 درجة مئوية، وفي الشتاء من 3 إلى 7 درجات تحت الصفر.

لذلك، أصبح ” جبل اللوز ” ، وجهة سياحية يقصدها الكثير من المتنزهين من داخل وخارج منطقة تبوك، للاستمتاع بأجوائه الثلجية الرائعة.