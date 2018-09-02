جوازات الشرقية تكشف حقيقة فيديو ازدحام المركبات على جسر الملك فهد
كشفت مديرية الجوازات بالمنطقة الشرقية، حقيقة الفيديو المتداول عن اصطفاف المركبات القادمة للملكة عبر منفذ جسر الملك فهد من مملكة البحرين إلى أكثر من 2 كيلومتر؛ حيث أكدت أن المقطع خارج ساحات الجوازات في المملكة.
ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبي، أن المقطع خارج ساحات الجوازات في السعودية ، لافتًا إلى: ” مع التوقع بزيادة حركة العابرين خلال نهاية الإجازة الصيفية فقد تم الاستعداد لها مبكرًا بكافة المنافذ التابعة لجوازات المنطقة الشرقية بتشكيل فرق دعم ومساندة للمناوبات وتواجد ميداني لمدراء المنافذ ومساعديهم. ”
وأضاف: ” لفتح كافة المسارات والكونترات للعمل على سرعة إنهاء الإجراءات دون الإخلال بالجوانب الأمنية تنفيذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية ” ؛ فيما تابع: ” أن جسر الملك فهد هو أكبر منفذ من حيث الإحصائيات للعابرين بين المنافذ الأخرى وكانت إحصائياته ليوم أمس السبت الموافق 21/12/1439هـ كالتالي: المجموع 103015 والقادمين: 65280 فيما بلغ مجموع المغادرين: 37735. ”
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