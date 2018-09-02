جوازات الشرقية تكشف حقيقة فيديو ازدحام المركبات على جسر الملك فهد

نايف السالم(صدى):

كشفت مديرية الجوازات بالمنطقة الشرقية، حقيقة الفيديو المتداول عن اصطفاف المركبات القادمة للملكة عبر منفذ جسر الملك فهد من مملكة البحرين إلى أكثر من 2 كيلومتر؛ حيث أكدت أن المقطع خارج ساحات الجوازات في المملكة.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبي، أن المقطع خارج ساحات الجوازات في السعودية ، لافتًا إلى: ” مع التوقع بزيادة حركة العابرين خلال نهاية الإجازة الصيفية فقد تم الاستعداد لها مبكرًا بكافة المنافذ التابعة لجوازات المنطقة الشرقية بتشكيل فرق دعم ومساندة للمناوبات وتواجد ميداني لمدراء المنافذ ومساعديهم. ”

وأضاف: ” لفتح كافة المسارات والكونترات للعمل على سرعة إنهاء الإجراءات دون الإخلال بالجوانب الأمنية تنفيذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية ” ؛ فيما تابع: ” أن جسر الملك فهد هو أكبر منفذ من حيث الإحصائيات للعابرين بين المنافذ الأخرى وكانت إحصائياته ليوم أمس السبت الموافق 21/12/1439هـ كالتالي: المجموع 103015 والقادمين: 65280 فيما بلغ مجموع المغادرين: 37735. ”