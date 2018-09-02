” الإسكان ” : 4 حالات يحق فيها لأي طرف فسخ عقد الإيجار

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف السويلم، أن عقد الإيجار لا يسقط فيه أي التزامات على طرفي العقد، سواء كانت على المؤجر أو المستأجر، ويعد العقد ملزما للمدة بعد التوثيق، موضحًا أنه لا يحق لأي طرف فسخ أو إنهاء العقد إلا في 4 حالات.

وكشف ” السويلم ” عن تلك الحالات الأربعة، وهي: ” حكم قضائي، وثبوت أن العقار آيل للسقوط، وامتلاك الدولة للعقار، واتفاق الطرفين فيما بينهما على إنهاء العقد ” ، فيمكنهما ذلك عن طريق شبكة ” إيجار ” .

وأشار المتحدث باسم ” الإسكان ” ، إلى أنه لا تسقط أي التزامات على طرفي العقد ” مؤجر، مستأجر ” عن الفترة السابقة، مبينًا أن الوزارة اشترطت ضرورة أن يدفع مستأجرو الوحدات السكنية عبر عقد ” إيجار ” المطبق أخيرًا، كامل إيجاره المحدد لمدة عام، في حال خروجه قبل موعد انتهاء العقد المحدد بعام.