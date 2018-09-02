6 نصائح لقيادة آمنة خلال الصيف

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

القيادة خلال فصل الصيف مرهقة لما يصاحبها من ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وتأثير هذه الحرارة بالسلب على السائقين والسيارة، وهو ما قد يهدد سلامة القيادة، لذا نقدم لكم عدد من النصائح لقيادة آمنة خلال الصيف.

1- فحص ضغط هواء الإطارات بصفة دورية على الأقل كل أسبوعين مرة، حيث أن ارتفاع درجة الحرارة قد يؤدي إلى سخونة الإطارات وتمدد الهواء بها، وهو ما قد يعرضها للانفجار.

2- عند ركن السيارة يجب اختيار موقف مظلل، حتى لا ترتفع درجة الحرارة في صالون السيارة بشدة.

3- عند الشروع في السفر يفضل اختيار الساعات الأولى من الصباح أو في المساء لبدء الرحلة، حتى يتم تجنب وقت الذروة حيث ترتفع درجات الحرارة بشدة وتسبب شعور السائق بالتعب، كما تؤدي إلى سرعة فقدان التركيز والانفعال للسائق.

4- أثناء الرحلات أو القيادة لفترات طويلة في اليوم يوصي الخبراء بشرب 3 لترات من السوائل يومياً، سواء ماء أو عصائر مخففة أو مشروبات ساخنة، مع الابتعاد عن شرب السوائل المثلجة حتى لا تتعرض للعرق الشديد.

5- فحص زيت المحرك بصفة دورية، لأن ارتفاع الحرارة الشديدة يؤثر عليه خاصة مع القيادة لفترات طويلة، حيث تنتهي صلاحيته بصورة أكبر في هذه الحالة مما قد يعرض المحرك للأعطال.

6- مع ارتفاع الحرارة الشديدة في الصيف يحدث تبخر للسوائل بشكل سريع، لذا يجب فحص ماء الردياتير بصورة مستمرة وتزويده باستمرار، حتى لا ترتفع حرارة المحرك ويعرضه للأعطال، كما يجب فحص سائل البطارية لتعرضه للتبخر أيضا.