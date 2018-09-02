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مقتل خبير صواريخ حوثي في غارة للتحالف بالحديدة

مقتل خبير صواريخ حوثي في غارة للتحالف بالحديدة
فهمي محمد(صدى):

شن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارة طائرات على منطقة الريهمي بجبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة، والتي أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي وأحد المتخصصين في الصواريخ طه علي أحمد الحملي.

يُذكر أن ” الحملي ” هو أحد القادة العسكريين الميدانيين في مليشيا الحوثي الإيرانية، وكان أحد رفاق مسؤول أمن المليشيا الإرهابية طه المداني.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2956 ] نشر منذ 21 دقيقة

اللهم عجل بهلاكك وعقابك ياااارب 🙌

[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 21 دقيقة

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

[ عدد التعليقات: 53222 ] نشر منذ 18 دقيقة

الى جهنم بإذن الله ,,

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