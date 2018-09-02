مقتل خبير صواريخ حوثي في غارة للتحالف بالحديدة
شن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارة طائرات على منطقة الريهمي بجبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة، والتي أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي وأحد المتخصصين في الصواريخ طه علي أحمد الحملي.
يُذكر أن ” الحملي ” هو أحد القادة العسكريين الميدانيين في مليشيا الحوثي الإيرانية، وكان أحد رفاق مسؤول أمن المليشيا الإرهابية طه المداني.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2027 ] نشر منذ 28 دقيقة
كلب وفطس الي بعدة
طلال[ عدد التعليقات: 2956 ] نشر منذ 21 دقيقة
اللهم عجل بهلاكك وعقابك ياااارب 🙌
ماجد[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 21 دقيقة
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1945 ] نشر منذ 20 دقيقة
نهايتهم القريبه 👍👍
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53222 ] نشر منذ 18 دقيقة
الى جهنم بإذن الله ,,