مقتل خبير صواريخ حوثي في غارة للتحالف بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

شن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارة طائرات على منطقة الريهمي بجبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة، والتي أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي وأحد المتخصصين في الصواريخ طه علي أحمد الحملي.

يُذكر أن ” الحملي ” هو أحد القادة العسكريين الميدانيين في مليشيا الحوثي الإيرانية، وكان أحد رفاق مسؤول أمن المليشيا الإرهابية طه المداني.