وظائف قيادية عليا ببلدية فيفاء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت بلدية محافظة فيفاء بجازان، عن توفر وظائف قيادية عُليا عن طريق النقل أو النقل بالترقية، للعمل تحت مسمى ” مهندس مدني مشرف المرتبة 11، وأخصائي شؤون الموظفين المرتبة 11″.

واشترطت البلدية مباشرة الوظيفة في مقرها وعدمطلب الندب أو النقل أو التكليف للحصول عليها، لافته إلى أن التقديم يبدأ في 1/1/1440هـ ويستمر لمدة شهر من تاريخه.

كما أشارت إلى أنه على الراغبين في التقديم مما تطبق عليهم الشروط نم الجهات الحكومية الآخرى، إرسال بيان بخدماته وتقويم الأداء للعاملين الآخرين، بالإضافةإلى السيرة الذاتية ومؤهلاته إلى إدارة شؤون الموظفين، من خلال البريد التالي [email protected]