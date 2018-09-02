إلزام مواطن تجاهل دفع إيجار منزل أولاده بسداد 220 ألف ريال

علي القحطاني(صدى):

تعاملت محكمة التنفيذ بالرياض، مع مواطن تجاهل دفع قيمة الإيجار لأولاده على مدار 11 عامًا، بينمت تكلفت طليقته بمصاريف الإيجار طوال هذه المدة.

ألزمت المحكمة المواطن جبرًا بسداد قيمة الإيجار عن الفترة كاملة والبالغ قيمتها 220 ألف ريال خلال 5 أيام فقط، لطليقته.

كما وقعت عليه عقوبة الحجز على أرصدته البنكية ومنعه من السفر وإيقاف خدماته والحبس التنفيذي حتى سداد المبلغ.

وكانت الطليقة لجأت إلى المحكمة بعدما ضاقت ذرعًا بطليقها الغير مبالي بمصاريف أولاده وإيجار منزلهم، حتى يصدر بحقه هاذ الحكم القضائي.