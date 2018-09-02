سبب غضب رونالدو عقب مباراة بارما

ماجد محمد(صدى):

كشف الفرنسي بليز ماتويدي، لاعب يوفنتوس، أسباب استياء وغضب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب الفوز على بارما هدفين لهدف في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وأوضح ” ماتويدي ” مصرّحًا: ” إنه لاعب رائع، وسيسجل بالتأكيد، إنه مهم للغاية بالنسبة للفريق، كان غير محظوظ أمام بارما، لكن سنساعده وأمامه الكثير من الوقت ” ، مضيفًا: ” كان منزعجًا بعض الشيء بسبب عدم قدرته على التسجيل لكنه سيفعل ذلك. ”

وعلّق اللاعب على الفوز على بارما، قائلًا: ” أنا سعيد، لم يكن من السهل اللعب على هذا الملعب أمام جماهير بهذا الحماس ” ، متابعًا: ” بإمكاننا الاستمرار في الفوز، ويجب أن نبدأ في التفكير بدوري أبطال أوروبا أيضًا، أمامنا عمل علينا القيام به، ويمكننا أن نكون منافسين على جميع الجهات، فقط علينا أخذ كل مباراة بظروفها وأن نحقق نتيجة إيجابية فيها. “