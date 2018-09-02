جامعة الطائف تستقبل أكثر من 11 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد

الطائف(صدى):

استقبلت جامعة الطائف اليوم, أكثر من 11 ألف طالب وطالبة انضموا للجامعة مع بداية العام الدراسي الجديد، من خلال تنظيم فعاليات الأسبوع التمهيدي لاستقبال الطلاب المستجدين، متضمنا برنامجاً تعريفياً يمتد لأسبوع.

ويهدف برنامج الأسبوع التمهيدي المقام بالتزامن في شطري الطلاب والطالبات، إلى التعريف بجامعة الطائف، وعرض المعلومات الأكاديمية، والكليات والأقسام والعمادات، وعرض لوائح الانظمة الجامعية وحقوق الطلاب وواجباتهم.

ويتضمن البرنامج أيضاً معرضين مصاحبين للإجابة على استفسارات الطلاب والطالبات وتسليمهم بطاقاتهم الجامعية والبنكية، إلى جولات ميدانية للحرم الجامعي ومرافق الخدمات بالجامعة.

ورحب معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، بطلاب الجامعة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، لاسيما الطلاب المستجدين الذين بدأوا اليوم مرحلة جديدة في رحلتهم التعليمية لإعدادهم لحياتهم المستقبلية, مقدماً التهنئة للطلاب المستجدين بمناسبة تخرجهم من مرحلة الثانوية العامة بدرجات متميزة وتفوق علمي أهلهم للقبول في الجامعة، مرحباً بهم في مرحلة الدراسة الجامعية، بوصفها مرحلة وتجربة جديدتين في حياة كل طالب.

وأكد معاليه أن الجامعة وجميع منسوبيها سيسعون جاهدين لتأهيل طلابها المستجدين للقيام بدورهم الفاعل المأمول منهم مستقبلاً، وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 وجعل رؤية المملكة 2030 واقعاً معيشياً ينعم به هذا الوطن المجيد، واصفاً طلاب الجامعات بأنهم وقود حاضر المملكة وصناع مستقبلها.

وأضاف أن الجامعة بمختلف تخصصاتها الأكاديمية وبرامجها التعليمية، تتطلب منهم جميعاً الاجتهاد والمثابرة منذ اليوم الأول لدخولهم الحياة الجامعية, مؤكداً أن الجامعة مستعدة للمؤازرة والدعم بمختلف الوسائل والطرق، مبيناً أن الحياة الجامعية تعد تجربة حياتية متكاملة تشتمل على أنشطة وفعاليات ومشاركات وأندية طلابية متنوعة، مهيباً بالطلاب المستجدين جميعاً ضرورة الحضور والمشاركة في تلك الأنشطة والفعاليات والمشاركات والأندية، وأن يكونوا عامل تطوير لها جميعها، إذ لن تنجح إلا بحضورهم ومشاركتهم.

وأكد معالي مدير جامعة الطائف, أن أبواب مسؤولي الجامعة مفتوحة لاستقبال مقترحات الطلاب وآرائهم للتطوير والتحسين سواءً في المجالات التعليمية والأكاديمية، أو الأنشطة والفعاليات، وكذلك الخدمات المقدمة للطلاب, معرباً عن أمنياته للطلاب المستجدين بأن يحضوا بتجربة تعليمية وأكاديمية وحياتية متميزة في جامعة الطائف.

من جانبها، أعربت وكيلة الجامعة الدكتورة إيمان الزهراني، عن السعادة البالغة للجامعة ومنسوباتها في شطر الطالبات بانضمام نخبة جديدة من بنات الوطن إليها مع بداية العام الدراسي الجديد, مبدية تفاؤلها بالطالبات المستجدات في أن يسهمن بالتطور الكبير الذي تشهده جامعة الطائف تعليمياً وبحثياً وإدارياً، وأن يسهمن في إحداث الفرق لصنع صورة مميزة ل” الطائف من جديد.

وأكدت وكيلة الجامعة أهمية حضور الطالبات اللقاء التعريفي المعد لهن، للتعرف عبر نبذة سريعة ومختصرة على البيئة الجامعية، والحقوق والواجبات الأكاديمية وغير الأكاديمية , سائلة الله تعالى للطالبات المستجدات التوفيق والنجاح الدائم في مسيرتهن العلمية بالجامعة، حتى يصبحن مستقبلا قياديات مؤثرات في صنع نهضة علمية وإبداعية للوطن.