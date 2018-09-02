امرأة تؤدب زوجها لرفضه مصالحتها فقتلته بآلة حادة

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة القليوبية المصرية، واقعة مقتل امرأة لزوجها بآلة حادة، بمساعدة شقيقها وزوج شقيقتهما، وذلك نظرًا لعدم اهتمامه بمصالحتها وعدم رده لها بمنزل الزوجية، بعد تركها له بسبب وجود خلافات بينهما.

وورد بلاغًا إلى مدير أمن القليوبية، أفاد بالعثور على جثة رجل بشقة تقع بمنطقة منطي، وعلى الفور تقرر تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

ومن خلال التحريات، تبيّن وجود خلافات ومشكلات زوجية بين الزوجين، واتضح أنها مقيمة بمنزل أهلها منذ فترة، وارتكبت الجريمة بسبب عدم اهتمام زوجها بمصالحتها، لذا، فقامت بالتنسيق مع شقيقها وزوج شقيقتهما لتأديبه، وتوجهوا لمنزل الزوجية، ودارت مناقشة بينهم تطورت إلى مشاجرة، فاعتدوا عليه بالضرب بآلة حادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

جدير بالذكر، أنه قد تحرر بالواقعة، وتم ضبط المتهمين الثلاثة، وقررت النيابة حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.