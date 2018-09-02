بعد معاناة 3 سنوات.. استخراج ” بطارية ألعاب ” من مريء طفلة بالرياض

علي القحطاني(صدى):

تمكن الأطباء بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، من استخراج ” بطارية ألعاب ” من مرئ طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وذلك بعد أن تم تحويلها للمدينة من أحد المستشفيات بالمملكة، نظرًا لعدم تمكنهم من التعرف على هذا الجسم الغريب أو استخراجه.

ومن جانبه، بيّن الدكتور حمود الحبي، استشاري ورئيس شعبة الجهاز الهضمي للأطفال، أن هذه الحالة المرضية الغريبة للطفلة، تعود إلى نحو 3 سنوات من المعاناة قضتها الطفلة، بعد ملاحظة والديها وجود صعوبة في البلع لديها، وبعد عمل أشعة في أحد المستشفيات، اُكتشف وجود جسم غريب دائري الشكل في أعلى المريء.

وعثر الأطباء بالمدينة الطبية في إيجاد الجسم المعدني مغروسًا في أنسجة المريء، ولم يتبقَ فيه إلا مجرى صغير، وفشلت الطرق التقليدية والتي تستخدم عادة في إزالة الأجسام الغريبة المماثلة في استخراجه، مما استدعى اللجوء لطريقة مبتكرة لم تستخدم من قبل في حالة مماثلة في العالم.

فقام الأطباء بقص الأنسجة الليفية باستخدام القص بالكي، لتتم إزالة الجسم المعدني، ليتضح أنه بطارية ألعاب دائرية من الحجم الكبير، وعليه، خرجت الطفلة من المدينة الطبية وهي بصحة جيدة.