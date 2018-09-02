بالصور.. إنقاذ سائق ” بوكلين ” سقط في غرفة صرف صحي قيد الإنشاء بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني بالباحة، اليوم الأحد، من إنقاذ عامل سقط عامل في غرفة صرف صحي قيد الإنشاء؛ حيث كان يعمل في قيادة ” بوكلين ” وأثناء نزوله وإشرافه على إزالة أنقاض الحفرة من داخل غرفة الصرف اختل توازنه وسقط.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان بن دايس الغامدي، إنه ورد بلاغ عن سقوط عامل في غرفة صرف صحي في قرية قذانة التابعة لمركز بالشهم وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة، وعند وصول الفرق الميدانية للموقع اتضح سقوط وافد بنجلاديشي الجنسية في غرفة صرف صحي تقدر مساحتها بحوالي 5م في 4م.

وأشار ” الغامدي ” إلى أنها تابعة لمنزل خاص حيث كان يعمل في قيادة ” بوكلين ” وأثناء نزوله وإشرافه على إزالة أنقاض الحفرة من داخل غرفة الصرف اختل توازنه وسقط ، بينما قامت الفرق الميدانية بانتشاله وإخراجه وتقديم الإسعافات الأولية له ونقله إلى المستشفى .