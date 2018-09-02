” العصيمي ” يكشف حقيقة المدرسة المغلقة في أول يوم دراسي

نايف السالم(صدى):

علق المتحدث باسم وزارة التعليم الدكتور مبارك العصيمي، اليوم الأحد، على بيان إدارة التعليم بمحافظة القويعية حول عدم استئناف الدراسة في مبنى مدرسة لجعة، والذي أصدرته بعد أنباء إغلاق المدرسة في أول يوم دراسي.

وأوضح ” العصيمي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن مبنى المدرسة قديم وتم إخلاؤه بناءً على تقرير من الدفاع المدني، وأسندت الوزارة إعادة تأهيل المبنى لشركة تطوير بمدة معالجة 6 أشهر.

وأشار إلى إدارة التعليم عمدت نقل الطلاب لمبنى مدرسة الروضة الابتدائية حتى تنتهي إصلاحات هذا المبنى، مناشدًا أولياء أمور الطلاب بالتعاون مع إدارة التعليم ومباشرة أبنائهم للدراسة في المدرسة البديلة إلى حين الانتهاء من معالجة وضع المدرسة الأساسية.

وكان تداول أولياء الأمور مقطع فيديو يوثق إغلاق أحد المدارس لأبوابها في أول يوم دراسي بالعام الجديد، ما دفع إدارة تعليم القويعية بنشر بيان توضح خلاله سبب إغلاق المدرسة.

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