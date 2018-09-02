رونالدينيو: ميسي الأفضل في تاريخ نادي برشلونة

نواف السالم(صدى):

أكد نجم الكرة البرازيلية، رونالدينيو، أن نجم برشلونة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، هو الأفضل في تاريخ النادي الكتالوني، فيما تمنى أن يستمر في اللعب حتى 20 عامًا قادمة.

وقال ” رونالدينيو ” موضحًا: ” أتمنى استمرار ميسي في لعب كرة القدم لمدة 20 عامًا أخرى، لأن مشاهدته تجعلنا سعداء، بسبب لمساته الساحرة ” ، متابعًا: ” يجب على نادي برشلونة، بعدما يعتزل ميسي، أن يقوم بتعليق الرقم 10 كي لا يرتديه أي لاعب آخر بعد النجم الأرجنتيني. ”

وأضاف: ” من الصعب القول إن ميسي أفضل لاعب في التاريخ، لأن هناك العديد من اللاعبين الكبار في مختلف العصور، مثل البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا، لكنه أحد أعظم اللاعبين في التاريخ. ”

واختتم النجم البرازيلي حديثه قائلًا: ” أعتقد أن ليو ميسي هو الأفضل في تاريخ النادي الكتالوني، لأنه قام بأشياء لا تصدق في كرة القدم.. حقًا إنه الأفضل. “