رونالدينيو: ميسي الأفضل في تاريخ نادي برشلونة
أكد نجم الكرة البرازيلية، رونالدينيو، أن نجم برشلونة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، هو الأفضل في تاريخ النادي الكتالوني، فيما تمنى أن يستمر في اللعب حتى 20 عامًا قادمة.
وقال ” رونالدينيو ” موضحًا: ” أتمنى استمرار ميسي في لعب كرة القدم لمدة 20 عامًا أخرى، لأن مشاهدته تجعلنا سعداء، بسبب لمساته الساحرة ” ، متابعًا: ” يجب على نادي برشلونة، بعدما يعتزل ميسي، أن يقوم بتعليق الرقم 10 كي لا يرتديه أي لاعب آخر بعد النجم الأرجنتيني. ”
وأضاف: ” من الصعب القول إن ميسي أفضل لاعب في التاريخ، لأن هناك العديد من اللاعبين الكبار في مختلف العصور، مثل البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا، لكنه أحد أعظم اللاعبين في التاريخ. ”
واختتم النجم البرازيلي حديثه قائلًا: ” أعتقد أن ليو ميسي هو الأفضل في تاريخ النادي الكتالوني، لأنه قام بأشياء لا تصدق في كرة القدم.. حقًا إنه الأفضل. “
محمد[ عدد التعليقات: 458 ] نشر منذ 52 دقيقة
بالتأكيد 😍😍😍
ماجد[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 52 دقيقة
ميسي فقط 👍👍🌸🌸🌸🌸