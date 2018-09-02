بالفيديو.. 4 شبان يقتحمون مجال غسيل السيارات بالقريات

عادل الحربي(صدى):

تحدى أربعة شبان سعوديين، ثقافة العيب واقتحموا مجال غسيل السيارات؛ حيث افتتحوا مغسلة للسيارات بالقريات، وباشروا العمل فيها بأنفسهم، في مبادرة جديدة فريدة من نوعها تحسب لهم كنوع من التحدي والإصرار على كسب العيش الشريف.

وقال أحد الشركاء في المغسلة ويدعى ” عبد الله حامد ” أن الكثيرين استغربوا خطوتهم هذه في البداية، غير إنهم مع مرور الوقت استوعبوا الفكرة وبدؤوا في تشجيعهم على المضي قدمًا.

وأوضح ” خالد الحويان ” في لقاء مع برنامج ” mbc في أسبوع ” إنهم فكروا في افتتاح المغسلة بهدف الاستفادة من الوقت خلال العطلة الصيفية، لافتًا إلى أنه يعمل في المغسلة مع شقيقه الأصغر واثنين من أقربائه.