مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 33.18 نقطة ليقفل عند مستوى 7915.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 91 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 65 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية, والعالمية, وإكسترا, والدريس, وأنابيب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دور, والإنماء, والباحة, والطيار, واسمنت اليمامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.20% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وكيان السعودية, وسابك, واتحاد الاتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, وكيان السعودية, ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 2.34 نقطة ليقفل عند مستوى 2688.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 235 ألف سهم تقاسمتها 193 صفقة.