بالفيديو.. أسقف يعتذر لـ ” أريانا جراندي ” بعد تحرشه بها

أماني الغامدي(صدى):

قدم المشرف على كنيسة غريتر غريس تمبل الأسقف ” تشارلز إيليس ” ، اعتذارًا لمغنية الراب الأمريكية من أصول إيطالية ” أريانا جراندي ” بعد تحرشه بها خلال مأتم أريثا فرانكلين أمس السبت.

وجاء اعتذار الأسقف تشارلز بعدما شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هجوم حاد عليه، في الوقت الذي انتشر خلاله فيديو يكشف تحرشه بأريانا جراندي.

وأكد ” إيليس ” للصحفيين أمس السبت، أنه تجاوز الحدود، قائلًا ” لا أتعمد أبدًا ملامسة امرأة، وأعتذر شخصيًا وبصدق إلى أريانا وكل معجبيها وإلى كل من هم من أصول أمريكية لاتينية

وكانت المغنية أريانا جراندي أدت أغنية ” يو مايك مي فيل لايك ” ، خلال مأتم أريثا فرانكلين بحضور عدد من النجوم والشخصيات الأمريكية الهامة منهم الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

وبعد انتهاء جراندي من أغنيتها عانقها الأسقف تشارلز مهنئًا إياها، حيث وضع يده حول خصرها وتحسس أماكن حساسه من جسدها.

وظهرت ” جراندي ” في مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة، وهي غير راضية عن الموقف لكن واصلت الابتسام حتى تنتهي المناسبة الهامة.