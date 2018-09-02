مبتعث لدراسة الطب في ألمانيا يروي قصة اعتزاله الناس لتحقيق النجاح

عادل الحربي(صدى):

قضى مبتعث سعودي لدراسة الطب بألمانيا ويسمى ” عبد الإله ” 9 أشهر من العزلة منقطعًا للدراسة والمذاكرة في المكتبة حتى حقق النجاح في دراسته؛ حيث فعل ذلك مستفيدًا من استراتيجية الفتيات في الدراسة، ومطلقًا على رحلته اسم ” رحلة البؤس والشتات في الدراسة مع الفتيات ” .

وأوضح الطالب المبتعث أنه خلال دراسته بالمرحلة الثانوية في عام 2007 اتفق مع صديق له يدعى ” أحمد ” على الاجتهاد في دروسهم ودراسة الطب معًا في المستقبل، لافتًا إلى أنه تخرج من الثانوية ودرس سنة تحضيرية في جامعة الملك سعود، ثم التحق بالدراسة في ألمانيا مبتعثًا؛ فيما دخل في منافسة مع الفتيات ومن بينهن ” جوليا ” و” فكتوريا “، اللتان تسخِّران حياتهما كاملة للدراسة فقط.

وأشار إلى أنهن يقضين 14 ساعة يوميًّا في المكتبة يدرسن خارج المنهج أكثر مما داخله، ليس لهن أصدقاء ولا يذهبن إلى الحفلات، قائلًا: ” الفتيات مخلوقات سُخرت للدراسة، يلتهمن الكتب ويعرفن كل شيء ويخشين فقدان الدرجات أكثر من فقدان صحتهن. ”

وأكد أن هذا الواقع ساهم في رفع مستواه الدراسي بشكل عام، بعدما كانت درجاته متضائلة أمام هؤلاء الفتيات خاصة في الاختبارات الشفوية.