أسرة ” حميدان التركي ” تزوره في سجنه بأمريكا
تمكنت أسرة المعتقل السعودي حميدان التركي، والمتهم باختطاف خادمته الإندونيسية والتحرش بها، من زيارته في سجنه بولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك وفقًا لما أعلنته ابنته ” نورة حميدان التركي ” ، اليوم الأحد، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قالت فيها: ” بحمد الله تيسرت لنا زيارة لوالدي، ويبلغكم سلامته وشكره ويوصيكم بالدعاء له ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53222 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم فرِّج كربه وافرح اسرته ، عاجلاً غير آجل ,, آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 58 دقيقة
اللهم فك اسره ورده الى اهله سالم غانم