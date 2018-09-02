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أسرة ” حميدان التركي ” تزوره في سجنه بأمريكا

أسرة ” حميدان التركي ” تزوره في سجنه بأمريكا
واشنطن(صدى):

تمكنت أسرة المعتقل السعودي حميدان التركي، والمتهم باختطاف خادمته الإندونيسية والتحرش بها، من زيارته في سجنه بولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنته ابنته ” نورة حميدان التركي ” ، اليوم الأحد، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قالت فيها: ” بحمد الله تيسرت لنا زيارة لوالدي، ويبلغكم سلامته وشكره ويوصيكم بالدعاء له ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 53222 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم فرِّج كربه وافرح اسرته ، عاجلاً غير آجل ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 58 دقيقة

اللهم فك اسره ورده الى اهله سالم غانم

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