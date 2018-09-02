أسرة ” حميدان التركي ” تزوره في سجنه بأمريكا

واشنطن(صدى):

تمكنت أسرة المعتقل السعودي حميدان التركي، والمتهم باختطاف خادمته الإندونيسية والتحرش بها، من زيارته في سجنه بولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنته ابنته ” نورة حميدان التركي ” ، اليوم الأحد، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قالت فيها: ” بحمد الله تيسرت لنا زيارة لوالدي، ويبلغكم سلامته وشكره ويوصيكم بالدعاء له ” .