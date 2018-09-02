أثناء صلاته.. عروس تبرح زوجها ضربا بالسكين في ليلة زفافهما

مليكة فؤاد(صدى):

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت بالمغرب، إطلاق سراح العروس التي اعتدت على زوجها بالضرب مستخدمة السلاح الأبيض في ليلة زفافهما، محددًا موعد لبدء محاكمتها.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حين حاولت العروس قتل زوجها في ليلة زفافهما، باقليم شيشاوة المغربي، الخميس الماضي، حيث وجهت طعنات غادرة لزوجها داخل بيت الزوجية بواسطة سلاح أبيض أثناء تأديته لصلاة العشاء في منزله ليلة زفافهما.

وحاولت الزوجة ذبح زوجها الذي يبلغ من العمر 33 عامًا بواسطة ” سكين ” ، ليحاول هو مقاومتها ولكنه أصيب في النهاية بجراح على مستوى العنق واليد اليمنى، لينقل على إثرها المستشفى بسرعة لتلقي العلاج.

ثم توجه الزوج إلى مركز الدرك الملكي بمجاط، لتقديم شكاية بالواقعة، وعليه، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث، واقتادت العروس للتحقيق حول تورطها في الجريمة.

ومن جانبها، اعترفت العروس الجانية بكل ما نُسب إليها، ليتم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، وينتظر عرضها على النيابة العامة المغربية.