عضو بالشورى ينتقد وجود أكثر من 60 وظيفة مشغولة بغير المواطنين

حمود العنزي(صدى):

وجه عضو مجلس الشورى سعيد قاسم الخالدي، انتقادًا بسبب وجود أكثر من 60 ألف وظيفة متاحة للتوطين في الجامعات والجهات التابعة لوزارة الصحة مشغولة بغير المواطنين.

وأوضح ” الخالدي ” أن تقرير وزارة الخدمة المدنية لعام 1437هـ كشف أن عدد غير السعوديين في الوظائف الصحية أكثر من 41 ألف موظف، فيما طالب بفتح فرص أكبر لتوظيف السعوديين في الوظائف الصحية لتقليل نسب البطالة، خصوصًا مع وجود خريجين قادرين على العمل في هذه الوظائف.

وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن آخر البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء كشف عن أن عدد الموظفين الأجانب في قطاعين حكوميين هما الجامعات والصحة، بلغ نحو 60 ألف موظف، مستغربًا عدم وجود مواطنين مؤهلين لشغل هذه الوظائف.