شاهد .. يلعبون كورة وحاقدين على بعض !

الأحد 2
سبتمبر
هذا اللي يقول // فيه غِل جوا الغلغله متغلغل ,,,
هناك واحد قهار جبار متكبر سميع عليم خبير حكيم هو اعظم واقوى من كل شيء في هذا الكون يعلم الغيب وماتخفيه الصدور يراقب بهدوء وسكينه جميع أقوال وأفعال مخلوقاته يتحكم بكل شيء يدبر الأمور ويقلب الأحوال في غمضة عين.،يعلم مايسرون ومايعلنون سبحانه هو أعلم بكل شيء يعلم الحق والباطل ويعلم اين يكمن الخير وأين يكمن الشر وكفى به عَلِيما وكيلا حفيظا . اعملوا على نشر الخير والفضيلة والاخلاق الحميدة والطيبة عيشوا هذه الحياة بمحبة وأخوة وتواضع واحترام ومودة ورحمة وايجابية وصفاء ونقاء من الداخل تمنوا الخير والسلام والطمأنينة والامان والتقدم والرخاء لكم وللمجتمع الإنساني أجمع.لا للتكبر والغرور والتعالي وسوء الظن واحتقار وظلم النَّاس الطيبين
£”& ؛ ان الله لايحب كل مختال فخور&£#~
هناك من هو واحد قهار جبار متكبر سميع عليم خبير حكيم هو اعظم وأقوى من كل شيء في هذا الكون يعلم الغيب وماتخفيه الصدور يراقب بهدوء وسكينه جميع أقوال وأفعال مخلوقاته يعلم مايسرون ومايعلنون يتحكم بكل شيء يدبر الأمور ويقلب الأحوال في غمضة عين…هو أعلم بكل شيء يعلم الحق والباطل ويعلم اين يكمن الخير وأين يكمن الشر وكفى به عَلِيما وكيلا حفيظا . اعملوا على نشر الخير والفضيلة عيشوا هذه الحياة بمحبة وأخوة صادقة وتواضع واحترام ومودة ورحمة وايجابية وصفاء ونقاء من الداخل تمنوا الخير والسلام والطمأنينة والامان والتقدم والرخاء لكم وللمجتمع الإنساني أجمع.لا للحقد والتكبر والغرور والتعالي على البسطاء لا لسوء الظن وظلم وتشويه صورة الناس الطيبين بالباطل (ان الله لايحب المعتدين ولايحب الهماز اللماز ولايحب كل مختال فخور).
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53222 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا اللي يقول // فيه غِل جوا الغلغله متغلغل ,,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53222 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا اللي يقول // فيه غِل جوا الغلغله متغلغل ,,,
طمبقه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 30 دقيقة
هناك واحد قهار جبار متكبر سميع عليم خبير حكيم هو اعظم واقوى من كل شيء في هذا الكون يعلم الغيب وماتخفيه الصدور يراقب بهدوء وسكينه جميع أقوال وأفعال مخلوقاته يتحكم بكل شيء يدبر الأمور ويقلب الأحوال في غمضة عين.،يعلم مايسرون ومايعلنون سبحانه هو أعلم بكل شيء يعلم الحق والباطل ويعلم اين يكمن الخير وأين يكمن الشر وكفى به عَلِيما وكيلا حفيظا . اعملوا على نشر الخير والفضيلة والاخلاق الحميدة والطيبة عيشوا هذه الحياة بمحبة وأخوة وتواضع واحترام ومودة ورحمة وايجابية وصفاء ونقاء من الداخل تمنوا الخير والسلام والطمأنينة والامان والتقدم والرخاء لكم وللمجتمع الإنساني أجمع.لا للتكبر والغرور والتعالي وسوء الظن واحتقار وظلم النَّاس الطيبين
£”& ؛ ان الله لايحب كل مختال فخور&£#~
طمبقه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 دقيقة
هناك من هو واحد قهار جبار متكبر سميع عليم خبير حكيم هو اعظم وأقوى من كل شيء في هذا الكون يعلم الغيب وماتخفيه الصدور يراقب بهدوء وسكينه جميع أقوال وأفعال مخلوقاته يعلم مايسرون ومايعلنون يتحكم بكل شيء يدبر الأمور ويقلب الأحوال في غمضة عين…هو أعلم بكل شيء يعلم الحق والباطل ويعلم اين يكمن الخير وأين يكمن الشر وكفى به عَلِيما وكيلا حفيظا . اعملوا على نشر الخير والفضيلة عيشوا هذه الحياة بمحبة وأخوة صادقة وتواضع واحترام ومودة ورحمة وايجابية وصفاء ونقاء من الداخل تمنوا الخير والسلام والطمأنينة والامان والتقدم والرخاء لكم وللمجتمع الإنساني أجمع.لا للحقد والتكبر والغرور والتعالي على البسطاء لا لسوء الظن وظلم وتشويه صورة الناس الطيبين بالباطل (ان الله لايحب المعتدين ولايحب الهماز اللماز ولايحب كل مختال فخور).