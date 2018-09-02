” المقبل ” : لا يمكن للمعلم الحصول على رخصة مهنية دون تطوير أدائه

حمود العنزي(صدى):

أوضح المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم الدكتور محمد المقبل، أن اللائحة التعليمية الجديدة مرتبطة بتطوير أداء المعلم.

وأكد ” المقبل ” أنه لا يمكن للمعلم الحصول على رخصة مهنية وحوافز دون قيامه بتطوير أدائه، لافتًا إلى ضرورة أن تكون الدورات التي يلتحق بها المعلم معتمدة من قبل وزارة التعليم.

وقال الدكتور محمد المقبل، أن الوزارة بدأت بتجهيز منصة تحتوي على ملف إنجاز لكل معلم، يتم فيه جمع النقاط التي حصل عليها من خلال البرامج المعتمدة، مطالبًا المعلمين بالاستفادة من هذا الملف.