مقتل أربعيني متأثرا بجراحه بعد تعرضه للاغتصاب بالقوة

مليكة فؤاد(صدى):

لقي رجل أربعيني مصرعه متأثرًا بجراحه، حيث عُثر على جثته ملطخة بالدماء وعليها آثار ضرب وجرح، وذلك بجوار أحد المشاتل الموجودة بالطريق الرابط بين تيكوين وأيت ملول بالمغرب، بعد تعرضه لمحاولة اغتصاب بالقوة على يد مرافق له، في العشرين من عمره.

جاء ذلك بعد أن قضى الضحية ومرافقه ليلة من تعاطي المخدرات، ليحاول بعدها اغتصابه بالقوة، ثم قام بقتله بعد ضربه بعنف.

جدير بالذكر، أنه قد تم توقيف القاتل، ونقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير في المغرب.