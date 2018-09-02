  • الأحد 2

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالفيديو.. حريق هائل في النيابة العامة بالدمام
  • نشر : منذ 2 ساعتين
  • 3٬955
  • 8
  • حوادث

بالفيديو.. حريق هائل في النيابة العامة بالدمام

بالفيديو.. حريق هائل في النيابة العامة بالدمام
الدمام(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني في الدمام، منذ قليل، حريقًا هائلًا في مبنى النيابة العامة بالدمام.

ووثق مقطع فيديو لحظة تعامل فرق الدفاع المدني مع الحريق، دون وجود أي تفاصيل عن سبب الحادث والأضرار الناتجة عنه، وسنوافيكم بالتفاصيل.


الوسوم:

8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 53222 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم سلم سلم ,,

[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا رب جيب العواقب سليمة

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم سلم سلم ,,

[ عدد التعليقات: 2956 ] نشر منذ 57 دقيقة

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 😱

[ عدد التعليقات: 458 ] نشر منذ 56 دقيقة

هل هذه بفعل فاعل ؟!!!!!

[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 55 دقيقة

محتاجين اللي يطمنا ماذا حدث الان الله يسترها

[ عدد التعليقات: 2611 ] نشر منذ 39 دقيقة

هل هي دعوة مظلوم او التماس كهرب او بفعل فاعل لان بداية الحريق بالسطح والسطح بالعادة يكون كستودع للمعاملات والملفات .

[ عدد التعليقات: 2027 ] نشر منذ 31 دقيقة

لعلها دعوة مظلوم سرت بليل
او يد فاسدة تريد تخفي ما زرفت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *