بالفيديو.. حريق هائل في النيابة العامة بالدمام

الدمام(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني في الدمام، منذ قليل، حريقًا هائلًا في مبنى النيابة العامة بالدمام.

ووثق مقطع فيديو لحظة تعامل فرق الدفاع المدني مع الحريق، دون وجود أي تفاصيل عن سبب الحادث والأضرار الناتجة عنه، وسنوافيكم بالتفاصيل.