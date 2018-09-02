بالفيديو.. حريق هائل في النيابة العامة بالدمام
باشرت فرق الدفاع المدني في الدمام، منذ قليل، حريقًا هائلًا في مبنى النيابة العامة بالدمام.
ووثق مقطع فيديو لحظة تعامل فرق الدفاع المدني مع الحريق، دون وجود أي تفاصيل عن سبب الحادث والأضرار الناتجة عنه، وسنوافيكم بالتفاصيل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53222 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم سلم سلم ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا رب جيب العواقب سليمة
mr.smma[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم سلم سلم ,,
طلال[ عدد التعليقات: 2956 ] نشر منذ 57 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 😱
محمد[ عدد التعليقات: 458 ] نشر منذ 56 دقيقة
هل هذه بفعل فاعل ؟!!!!!
ماجد[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 55 دقيقة
محتاجين اللي يطمنا ماذا حدث الان الله يسترها
محمد[ عدد التعليقات: 2611 ] نشر منذ 39 دقيقة
هل هي دعوة مظلوم او التماس كهرب او بفعل فاعل لان بداية الحريق بالسطح والسطح بالعادة يكون كستودع للمعاملات والملفات .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2027 ] نشر منذ 31 دقيقة
لعلها دعوة مظلوم سرت بليل
او يد فاسدة تريد تخفي ما زرفت