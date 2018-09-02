الإطاحة برجل لسرقته عربة موتى وبداخلها جثمان متوفي

مكسيكو(صدى):

أطاحت الشرطة المكسيكية برجل يلغ من العمر 40 عامًا، لقيامه بسرقة عربة موتى، وبداخلها جثمان متوفي بوسط المكسيك.

وأوضحت إدارة شرطة ” تلاكويباك ” بالمكسيك، أن عربة الموتى كان قد تم إعدادها لنقل جثمان المتوفي من مستشفى في ” جوادالاخارا ” المجاورة لدار الجنائز، مبينة أن اللص اعترف أنه رأى المفاتيح داخل السيارة، وقرر سرقتها.

وعليه، تم إخطار ضباط الشرطة، وعلى الفور عثروا على العربة وبداخلها الجثمان، وذلك على جانب إحدى الطرق السريعة بالمدينة، واحتجزوا المشتبه فيه، فيما تمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق في الواقعة.